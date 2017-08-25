В России подтвердили убийство депутата в Чечне

Чеченское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту убийства депутата местного парламента Мухмада Асхабова. Об этом сообщает РБК.

Депутат ехал из дома на работу, его автомобиль расстреляли неизвестные на дороге в Ачхой-Мартановском районе, сообщила официальный представитель следственного управления СК по Чечне Марьям Налаева.

"Машина была обстреляна, несколько раз она перевернулась, потому что водитель потерял управление", — отметила она.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное в связи с осуществлением служебной деятельности) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров предположил, что к гибели депутата Мухмада Асхабова могут быть причастны террористы. "У него была очень активная жизненная позиция", — пояснил он.

Асхабов стал депутатом чеченского парламента от партии КПРФ в сентябре 2016 года. До этого он работал на разных должностях в администрации Ачхой-Мартановского района Чечни, также был первым замглавы администрации Сунженского муниципального района. В 2011 году назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. В 2013–2014 годах занимал пост министра имущественных и земельных отношений. В 2015 году в течение трех месяцев был советником руководителя администрации главы Чечни.

"Кавказский узел" в августе 2014 года сообщал со ссылкой на администрацию республики, что Асхабова с должности министра имущественных и земельных отношений Кадыров уволил за то, что тот "не справился с возложенными на него задачами по решению земельных вопросов и реализации инвестиционных программ в муниципалитетах".

В марте имя Асхабова упоминалось в связи с конфликтом в чеченском селе Давыденко. Жители этого села отказались платить штрафы за построенные дома, которые они не внесли в сельский реестр.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов назначил комиссию по урегулированию ситуацию, ее возглавил Асхабов. Он встретился с жителями Давыденко.

Как сообщал портал "Чечня сегодня", "по результатам беседы было достигнуто согласие в том, что земельные участки подлежат оформлению в установленном порядке". Но "Радио Свобода" писало, что, до того как была сформирована комиссия, "в село пригнали силовиков, которые избивали людей, стреляли в воздух".