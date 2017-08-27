В России ребенок насмерть отравился газом для зажигалок

Десятилетний ребенок погиб, еще один попал в больницу, отравившись газом для заправки зажигалок в Люберцах Московской области РФ, сообщает Интерфакс.

На одной из детских площадок были обнаружены два 10-летних мальчика без признаков жизни. Один из них умер на месте, второй был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, дети надышались газом для зажигалок.

Напомним, в московском отеле отравились 36 итальянцев.