В России таксист заставил умыться зеленкой не расплатившихся девушек (18+)

Сегодня, 22:48

На записи видно, как предположительно, водитель такси, наливает девушке на руки зеленку и требует натереть лицо

 

В России таксист заставил умыться зеленкой не расплатившихся девушек, скриншот
В России таксист заставил умыться зеленкой не расплатившихся девушек, скриншот

В Хабаровске таксист заставил пассажиров, предположительно севших в машину без денег, измазать лица себе зеленкой. Видеозапись инцидента появилась в инстаграме "Новости Хабаровска", передает "Медуза".

На записи видно, как мужчина (предположительно, водитель такси), наливает девушке на руки зеленку и требует натереть лицо, приговаривая: "Натирай, не ленись, ушки тоже потри, чтобы видно вас было". Рядом стоят другая девушка, у которой в зеленке лицо и руки, и молодой человек, у которого видны испачканные ладони (его лицо не попало в кадр).

То, что причиной произошедшего стало отсутствие у пострадавших денег, следует из реплик второго мужчины, стоящего за кадром.

Внимание, на видео изображена сцена издевательства и звучат нецензурные слова.

Видео снято в черте Хабаровска в районе Красная Речка (судя по попавшим в кадр местам, на Ульяновской улице). Когда именно это произошло, неизвестно. В компании, логотип которой размещен на машине, происшествие пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что народный депутат от "Оппозиционного блока" Наталия Королевская подверглась хулиганским действиям в Одессе. Королевскую атаковал зеленкой неизвестный в камуфляже и скрылся в неизвестном направлении.
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