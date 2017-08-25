В России задержан бывший украинский топ-банкир – СМИ

Олег Шапкин подозревается в участии в незаконном выводе активов банка на сумму более одного миллиарда гривен

В Санкт-Петербурге российские правоохранители задержали разыскиваемого Интерполом бывшего украинского банкира – заместителя председателя правления киевского банка "Финансы и кредит" Олега Шапкина, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, был задержан гражданин одной из соседних с РФ стран, который находится в международном розыске.

"24 августа 2017 года в 18.00 в ходе осуществления комплекса совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела Интерпола ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области был задержан 53-летний гражданин одной сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату. Мера пресечения – арест", – говорится в сообщении.

В свою очередь Интерфаксу стало известно от источника, что задержанный является Олегом Шапкиным – заместителем председателя правления киевского банка "Финансы и кредит".

Как ранее сообщалось, Генеральная прокуратура Украины расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривен.