Ватикан напомнил Путину об ответственности за мир в Украине

Во время встречи с российским президентом кардинал отметил, что украинский вопрос вызывает обеспокоенность в Ватикане

Госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что именно на Москве лежит ответственность за мир в ряде регионов мира.

Об этом он заявил по итогам визита в Россию, передает Deutsche Welle.

"Россия несет большую ответственность за возобновление мира", – сказал кардинал.

Вместе с тем Паролин отметил, что украинский вопрос вызывает "большую обеспокоенность" в Ватикане.

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"Прежде всего, Святой Престол настаивает на решение гуманитарных аспектов, начиная с важной инициативы Папы в Украине... Одной из тем является освобождение пленных", – подчеркнул он.

Паролин считает, что российские власти должны поставить интересы мира над всеми другими. Он сообщил, что именно об этом говорил на встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Ватикане Папа Римский Франциск встретился с украинскими бойцами.