Видеошок: по Челябинску прошелся "черный смерч"

Угольный вихрь заметили на территории одного из предприятий города

Суровый челябинский торнадо сняли на видео очевидцы на территории Электро-металлургического комбината. На записи видно, как черный столб пыли поднялся в воздух на высоту около десяти метров, втягивая в себя мелкую крошку угля и шлака, – передает topnews.ru.

"А теперь все скажут, что ЧЭМК дымит", — сказал автор видео за кадром.

"Зрелище оставляет очень жуткое впечатление, настоящий суровый челябинский вихрь", — пишут в комментариях к видео.

Ранее в Сети появилось видео мощного смерча в Херсонской области.