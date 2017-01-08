Рыбка и Селезнев дебютировали за "Карабюкспор"

Клуб украинцев был разгромлен в товарищеском матче

Вратарь Александр Рыбка и форвард Евгений Селезнев дебютировали за турецкий "Карабюкспор". Они вышли в стартовом составе на товарищеский матч против клуба "Аланьяспор".

Несмотря на то, что "Карабюкспор" первым открыл счет (на 18-й минуте отличился Лазаревич), команда украинцев потерпела разгромное поражение – 1:4.