Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Рыбка и Селезнев дебютировали за "Карабюкспор" http://www.segodnya.ua/img/article/7863/90_main.1483889387.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/90_tn.1483889387.jpg Мир Клуб украинцев был разгромлен в товарищеском матче

Рыбка и Селезнев дебютировали за "Карабюкспор"

Сегодня, 17:25

Клуб украинцев был разгромлен в товарищеском матче

Рыбка и Селезнев вышла на поле с первых минут. Фото Facebook
Рыбка и Селезнев вышла на поле с первых минут. Фото Facebook

Вратарь Александр Рыбка и форвард Евгений Селезнев дебютировали за турецкий "Карабюкспор". Они вышли в стартовом составе на товарищеский матч против клуба "Аланьяспор".

Несмотря на то, что "Карабюкспор" первым открыл счет (на 18-й минуте отличился Лазаревич), команда украинцев потерпела разгромное поражение – 1:4.
футбол, товарищеский матч, Евгений Селезнев, Александр Рыбка, Карабюкспор

Вы сейчас просматриваете новость "Рыбка и Селезнев дебютировали за "Карабюкспор"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Подписание контракта. Фото ФК "Карабюкспор"

Рыбка и Селезнев подписали контракты с "Карабюкспором"

5 Января, 10:26

Украинские футболисты продолжат карьеру в чемпионате Турции

Украина

Селезнев с женой. Фото Instagram

Царь Евгений Селезнев примерил корону

27 Декабря 2016, 11:04

Украинский форвард проводит отпуск с женой в Эмиратах

Украина

Селезнев уже в Турции. Фото Twitter

Эксперт по турецкому футболу: "Если семья с Селезневым приедет в Карабюк, то больше недели там не выдержит"

27 Декабря 2016, 09:25

Юрий Шелепницкий - о жертвоприношениях, кредите доверия и знании языка в чемпионате Турции

Украина

Евгений Селезнев. Фото ФК "Шахтер"

Евгений Селезнев перешел в турецкий "Карабюкспор" - официально

26 Декабря 2016, 09:44

Нападающий покидает "Шахтер" и переходит в чемпионат Турции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.