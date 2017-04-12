С опозданием Беларусь подписала таможенный кодекс ЕврАзЭС

Сегодня, 18:06

Представители Минска не присутствовали на заседании Высшего Евразийского экономического совета, где в декабре был подписан кодекс

Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org
Александр Лукашенко. Фото: svoboda.org

Беларусь подписала Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, заявил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов, передает "РИА Новости".

"Беларусь вчера подписала Таможенный кодекс ЕАЭС. Он уже поступил в комиссию, в ближайшее время будет опубликован на нашем сайте", – сказал Некрасов.

Напомним, Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где в декабре был подписан кодекс.

На днях стало известно, что Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о миллиардном кредите.
Беларусь, Лукашенко, евразийский союз, ЕврАзЭС

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