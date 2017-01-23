С помощью Украины Трамп может сдерживать Путина по всему миру – The National Interest

Если Путин потерпит неудачу в украинской войне, он может начать искать быстрых побед, к примеру, в Сирии, заставив Асада согласиться на доставку гумпомощи, отмечает Саха

Несмотря на заигрывание с президентом РФ Владимиром Путиным, нового президента США Дональда Трампа ждет давление требований выступить против наглой агрессии России. Но противостояние против российского антагонизма требует кое-чего большего, чем просто военной разгневанной реакции. Об этом на страницах The National Interest пишет исследователь Совета международных отношений по вопросам энергетики и внешней политики США Сагатом Саха.

Повышение ставок с помощью вооруженных сил может ухудшить обстоятельства. Если новая администрация собирается бросить вызов Москве, чтобы защитить мировую стабильность и американское влияние, ей лучше продумать свой подход к антикоррупционным и экономическим реформам в Украине, пишет автор.

На протяжении последних 8 лет Кремль раздражал администрацию Барака Обамы, выступая против США везде, где только возможно. Если не обращать внимания на санкции, то российская аннексия Крыма, скрытое вторжение на Восток Украины и военная поддержка режима Башара Асада в Сирии происходили беспрепятственно. По мнению автора, если санкции сохранятся, они не заставят Россию занять более миролюбивую позицию в ближайшее время. Без сопротивления Путин, несомненно, продолжит провоцировать восточноевропейских партнеров Америки и подпитывать гражданскую войну в Сирии. Укрепление украинских позиций заставит конфликт остановиться. Но, по мнению автора, одна только передача летального оружия Украине не заставит российские войска отступать.

"Революция в 2014 году стала знаком, что Украина развернулась к Западу после десятилетий прокремлевского контроля. Такие изменения болезненны и практически невозможны для большинства постсоветских стран. И их стоит защитить", – говорится в статье.

Эксперт напоминает, как Украина пытается хоть и медленно, но проводить реформы и бороться с коррупцией. По его мнению, США должны бороться против враждебности России, при этом не усиливая военное напряжение. Это Вашингтону удастся, если он поможет Украине провести необходимые изменения, которые укрепят ее экономику, конкурентность и оборонительную способность. Автор советует администрации Трампа усилить сотрудничество с Киевом на высшем уровне, чего не наблюдалось во времена Обамы. Предыдущий президент так и не приехал в Киев, отдав эти контакты вице-президенту Джозефу Байдену, который чаще встречался с украинскими чиновниками, чем с президентом Петром Порошенко.

"Президент Трамп и Госсекретарь Рекс Тиллеросон должны включить Киев в свои первые официальные визиты, чтобы подать сигналы украинскому правительству, Кремлю и ЕС", – говорится в статье.

Автор добавляет, что Вашингтон также должен помочь Киеву провести реформу госуправления, а также помочь теснее интегрироваться с ЕС.

На протяжении последних лет, после свержения режима Виктора Януковича, Украина сделала многое, чтобы уменьшить прямое влияние России на ее экономику, а также чтобы противостоять российскому вторжению на Восток Украины. Продолжение реформ в таких условиях будет требовать большей поддержки, чем было предоставлено до этого времени.

Финансирование стоит выдавать Киеву по примеру МВФ: на условиях определенного продвижения в борьбе с коррупцией. Это позволит поощрить процесс изменений, укрепить частных сектор и украинскую экономику в целом. Также Госдепартамент может отправить своих консультантов для того, чтобы помочь Киеву провести приватизацию и наладить борьбу с коррупцией. Также, по мнению автора, новая администрация должна поддержать такие органы, как НАБУ, которые появились после революции. Экономические советники также могут помочь украинскому правительству развить более глубокие торговые связи с Восточной Европой и Центральной Азией, чтобы позволить многим странам в регионе избавиться от зависимости от России.

В конце концов, США должны поддержать передачу технологий Украине. Укрепление связей между украинскими и американскими компаниями также пойдет на пользу украинской экономике. Защита Украины вернется эхом для Кремля со всего мира. Если Путин потерпит неудачу в украинской войне, он может начать искать быстрых побед, к примеру, в Сирии заставив Асада согласиться на доставку гуманитарной помощи, более широкое перемирие или долгосрочный план передачи власти. Эксперты по вопросам внешней политики часто отождествляют жесткую силу с армией. И это оправдано. Но это только один инструмент. Экономика и дипломатия тоже могут хорошо сработать, тмечает автор.

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