Самолет НАТО провел разведку у российских рубежей – росСМИ

СМИ отмечает, что самолет с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06 сделал подлет к Калининградской области с юга

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС" совершил разведывательный полет у российских рубежей на юге Балтики, передает "Интерфакс".

СМИ отмечает, что самолет с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гейленкирхен в Германии, сделал подлет к Калининградской области с юга.



Кроме того, издание уточняет, что "самолет вел активную разведку российской территории, находясь в воздушном пространстве Польши на высоте около 9,5 тысяч метров".



Ранее в Кремле завили, что Россия видит в 3 тысяч военных, прибывающих в Польшу, угрозу безопасности своей страны.