Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Самолет НАТО провел разведку у российских рубежей – росСМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7878/27_main.1484258699.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/27_tn.1484258699.jpg Мир СМИ отмечает, что самолет с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06 сделал подлет к Калининградской области с юга

Самолет НАТО провел разведку у российских рубежей – росСМИ

Сегодня, 00:14

СМИ отмечает, что самолет с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06 сделал подлет к Калининградской области с юга

Издание уточняет, что &quot;самолет вел активную разведку российской территории, находясь в воздушном пространстве Польши. Фото из открытых источников
Издание уточняет, что "самолет вел активную разведку российской территории, находясь в воздушном пространстве Польши. Фото из открытых источников

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС" совершил разведывательный полет у российских рубежей на юге Балтики, передает "Интерфакс".

СМИ отмечает, что самолет с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гейленкирхен в Германии, сделал подлет к Калининградской области с юга.

Кроме того, издание уточняет, что "самолет вел активную разведку российской территории, находясь в воздушном пространстве Польши на высоте около 9,5 тысяч метров".

Ранее в Кремле завили, что Россия видит в 3 тысяч военных, прибывающих в Польшу, угрозу безопасности своей страны.
россия, нато, самолет

Вы сейчас просматриваете новость "Самолет НАТО провел разведку у российских рубежей – росСМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Официальные отказы в пересечении границы российские пограничники выдали лишь 6 украинцам. Фото: dpsu.gov.ua

"Похоже, Россия вновь усилила режим пересечения границы для украинцев" - Слободян

Вчера, 21:22

Российские пограничники безосновательно не пропустили за день 81 украинца на границе с Сумской областью

Мир

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

В Кремле нервно отреагировали на размещение в Польше американских танков и солдат

Вчера, 13:45

По словам Пескова, Москва смотрит на такие действия как на угрозу своей безопасности

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.