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Самолет с американскими футболистами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7827/1_main.1482579850.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/1_tn.1482579850.jpg Мир Инцидент произошел в пятницу вечером в международном аэропорту штата Висконсин

Самолет с американскими футболистами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (видео)

Сегодня, 13:58

Инцидент произошел в пятницу вечером в международном аэропорту штата Висконсин


Самолет с игроками в американский футбол из команды "Миннесота Викинг" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял.

Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером в международном аэропорту штата Висконсин.

Самолет приземлился в аэропорту в 16:26 по местному времени, но в гостиницу игроки попали лишь к полуночи. Как оказалось, самолет после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате пассажиров не выпускали несколько часов.

В компании Delta, которой принадлежит самолет, позже уточнили, что после успешной посадки одно из задних шасси самолета съехало с посадочной полосы.
самолет, американский футбол, Миннесота

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Источник:

НТВ

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