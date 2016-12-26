Взрыва не было: очевидец рассказал о "странностях" при взлете Ту-154

После взлета самолета Ту-154 из аэропорта что-то пошло не так и пилот попытался развернуться и посадить воздушное судно. Об этом в комментарии "Новой газете" рассказал очевидец, сотрудник гостиницы в аэропорту Адлера Сергей Кочергин, который оказался недалеко от места взлета.

Он отметил, что взлет самолета выдался не таким, как обычно, да и сам самолет сразу ушел в другую от запланированного маршрутом сторону.

"Слышим, самолет на взлет пошел, но звук... Не такой, как надо. Как будто "Боинг" взлетает, как будто реактивный самолет. Турбины выли вовсю. Смотрим на Flightradar — вылетел. Но по маршруту он должен был повернуть влево, в сторону Абхазии, и уже дальше — на Сирию. А он пошел вправо. И через пару минут — между Кудепстой и Хостой (прибрежные поселки — ред.) исчез с радаров. Мы не заволновались особо — думали, военный борт, с общих радаров убрали и все. У нас президентские самолеты тоже не отображаются. А наутро узнали, что он ушел в море", – рассказал Кочергин.

По его мнению, взрыва самолета не было, а пилот понял о возможных неполадках и пошел на разворот, чтоб посадить самолет.

"Сейчас я думаю, что пилот быстро понял, что самолет не в порядке, пошел на разворот, хотел вернуться сразу, но не успел. Встречных самолетов не было, он не уворачивался, не менял курс, чтобы избежать столкновения, он именно развернулся. Если посмотреть область поисковых работ, по траектории обломков видно, что самолет приближался к берегу, пытался вернуться на землю. И еще. Самолет вошел в воду максимум в 8 километрах от берега. Был бы перед тем взрыв — было бы слышно. Город бы услышал. Но взрыва не было", – добавил очевидец.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Также стало известно, в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших. Также сообщалось, что поисковая группа МЧС РФ обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны. На месте крушения Ту-154 обнаружили фрагменты самолета. Обломки были найдены в миле от берега на глубине 25 метров.

В свою очередь ФСБ России назвала четыре основные версии катастрофы. Как отмечается, признаков, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.