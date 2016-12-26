Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Взрыва не было: очевидец рассказал о "странностях" при взлете Ту-154 http://www.segodnya.ua/img/article/7832/23_main.1482759631.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/23_tn.1482759631.jpg Мир Самолет взлетал с необычным ревем турбин, а затем пилот попытался развернуться, чтобы его посадить, рассказал мужчина

Взрыва не было: очевидец рассказал о "странностях" при взлете Ту-154

Сегодня, 15:48

Самолет взлетал с необычным ревем турбин, а затем пилот попытался развернуться, чтобы его посадить, рассказал мужчина

Ту-154 испытал проблемы при взлете. Фото: podrobnosti.ua
Ту-154 испытал проблемы при взлете. Фото: podrobnosti.ua

После взлета самолета Ту-154 из аэропорта что-то пошло не так и пилот попытался развернуться и посадить воздушное судно. Об этом в комментарии "Новой газете" рассказал очевидец, сотрудник гостиницы в аэропорту Адлера Сергей Кочергин, который оказался недалеко от места взлета.

Он отметил, что взлет самолета выдался не таким, как обычно, да и сам самолет сразу ушел в другую от запланированного маршрутом сторону.

"Слышим, самолет на взлет пошел, но звук... Не такой, как надо. Как будто "Боинг" взлетает, как будто реактивный самолет. Турбины выли вовсю. Смотрим на Flightradar — вылетел. Но по маршруту он должен был повернуть влево, в сторону Абхазии, и уже дальше — на Сирию. А он пошел вправо. И через пару минут — между Кудепстой и Хостой (прибрежные поселки — ред.) исчез с радаров. Мы не заволновались особо — думали, военный борт, с общих радаров убрали и все. У нас президентские самолеты тоже не отображаются. А наутро узнали, что он ушел в море", – рассказал Кочергин.

По его мнению, взрыва самолета не было, а пилот понял о возможных неполадках и пошел на разворот, чтоб посадить самолет.

"Сейчас я думаю, что пилот быстро понял, что самолет не в порядке, пошел на разворот, хотел вернуться сразу, но не успел. Встречных самолетов не было, он не уворачивался, не менял курс, чтобы избежать столкновения, он именно развернулся. Если посмотреть область поисковых работ, по траектории обломков видно, что самолет приближался к берегу, пытался вернуться на землю. И еще. Самолет вошел в воду максимум в 8 километрах от берега. Был бы перед тем взрыв — было бы слышно. Город бы услышал. Но взрыва не было", – добавил очевидец.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Также стало известно, в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших. Также сообщалось, что поисковая группа МЧС РФ обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны. На месте крушения Ту-154 обнаружили фрагменты самолета. Обломки были найдены в миле от берега на глубине 25 метров.

В свою очередь ФСБ России назвала четыре основные версии катастрофы. Как отмечается, признаков, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.
самолет, катастрофа, Ту-154, авиакатастрофа, пилот, разворот, очевидец
Все новости по теме Крушение Ту-154.

Вы сейчас просматриваете новость "Взрыва не было: очевидец рассказал о "странностях" при взлете Ту-154". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Погибшие могут находиться внутри самолета на дне моря. Фото: AFP

Губернатор Кубани рассказал, где могут быть тела погибших на Ту-154

Сегодня, 14:53

По мнению чиновника, самолет мог не разрушиться полностью от падения в Черное море

Мир

Ту-154. фото: politexpert.net

Появился спутниковый снимок места крушения Ту-154

Сегодня, 14:35

Эксперт считает, что спутниковые снимки вряд ли позволят обнаружить обломки самолета

Мир

Поисковая операция продолжается. Фото: AFP

Крушение Ту-154: следователи изъяли все техническую документацию по самолету

Сегодня, 14:35

Как отмечается, изучение технической документации в подобных случаях - стандартная процедура

Мир

Ту-154. фото: politexpert.net

Пионтковский пояснил, почему в РФ избегают версии о теракте на Ту-154

Сегодня, 13:09

Ряд обстоятельств указывает на то, что самолет потерпел крушение из-за террористического акта, однако Кремль будет всячески это отрицать, считает политолог

Мир

Песков прокомментировал крушение Ту-154. Фото: star-magazine.ru

Крушение Ту-154: в Кремле прокомментировали версию о теракте

Сегодня, 12:57

По словам пресс-секретаря президента РФ, пока рано говорить о приоритетной версии

Политика

Зорян Шкиряк. Фото: Facebook

Шкиряк: Убийство посла в Турции и крушение Ту-154 – это расплата РФ за преступления

Сегодня, 11:17

Россия начала расплачиваться за те преступные действия, которые совершает в Сирии и Украине, считает чиновник

Политика

Авиакатастрофа Ту-154. Фото: i.ytimg.com

Шкиряк о крушении Ту-154: Самолет могли подорвать спецслужбы РФ

Сегодня, 11:01

Чиновник считает, что Кремль мог пойти на такой шаг в качестве отвлекающего маневра для россиян от проблем насущных

Мир

В Москву прилетел первый самолет с останками тел погибших при крушении Ту-154. Фото: AFP

Крушение Ту-154: в Москву прилетел первый самолет с останками тел погибших

Сегодня, 10:21

У родственников жертв авиакатастрофы начали брать биоматериал на анализы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.