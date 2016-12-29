Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Самые красивые болельщицы уходящего года (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/34_main.1483014331.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/34_tn.1483014331.jpg Мир Красивые девушки на трибунах порой больше привлекают к себе внимания, чем сами соревнования

Самые красивые болельщицы уходящего года (фото)

Сегодня, 14:21

Красивые девушки на трибунах порой больше привлекают к себе внимания, чем сами соревнования

Этот год был богат на спортивные события – Евро-2016, Олимпиада в Рио-де-Жанейро... За каждым из них вживую смотрят тысячи зрителей. А красивые девушки на трибунах, порой, больше привлекают к себе внимания, чем сами соревнования.

В нашем альбоме – яркие болельщицы 2016 года.
болельщики, фанатка, фанат

Вы сейчас просматриваете новость "Самые красивые болельщицы уходящего года (фото)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.