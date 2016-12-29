Самые красивые болельщицы уходящего года (фото)
Красивые девушки на трибунах порой больше привлекают к себе внимания, чем сами соревнования
Этот год был богат на спортивные события – Евро-2016, Олимпиада в Рио-де-Жанейро... За каждым из них вживую смотрят тысячи зрителей. А красивые девушки на трибунах, порой, больше привлекают к себе внимания, чем сами соревнования.
В нашем альбоме – яркие болельщицы 2016 года.
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