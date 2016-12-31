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Кровавый Путин и конец Кастро: самые кричащие обложки зарубежных изданий 2016 года (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7845/40_main.1483054744.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/40_tn.1483054744.jpg Мир Американские СМИ этот год посвятили выборам президента США, европейские — больше уделили внимание Brexit

Кровавый Путин и конец Кастро: самые кричащие обложки зарубежных изданий 2016 года (фото)

Сегодня, 19:25

Американские СМИ этот год посвятили выборам президента США, европейские — больше уделили внимание Brexit

КРОВАВЫЙ ПУТИН. На Западе мало кто сомневается, что за уничтожением Boeing 777 под Донецком с 298 людьми на борту 17 июля 2014 года стоит Кремль.

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СИРИЯ. От Обамы требовали большего участия в конфликте в Сирии, в котором в этом году серьезно погрязла Россия.

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BREXIT. На референдуме 23 июня Великобритания сказала свое слово, но до сих пор не ясны его последствия для ЕС и всего мира.

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КОНЕЦ ЭПОХИ КАСТРО. 25 ноября на 91-м году жизни скончался кубинский революционер Фидель Кастро. Его тело кремировали, а парламент запретил ставить команданте памятники.

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И ОПЯТЬ BREXIT. Бывший мэр Лондона Борис Джонсон был одним из главных агитаторов за выход Великобритании из Евросоюза. Теперь он занимается оформлением "развода" в качестве главы МИД Королевства.

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Великобритания, Сирия, США, СМИ, ЕС, фидель кастро, итоги года, дональд трамп, иностранные сми, Brexit

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Автор:

Ирина Ковальчук

Источник:

"Сегодня"

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