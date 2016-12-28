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Самые кровавые теракты в Европе в 2016 году (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/51_main.1482842936.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/51_tn.1482842936.jpg Мир Террористы атаковали три крупных европейских города – Ниццу, Брюссель и Берлин

Самые кровавые теракты в Европе в 2016 году (видео)

Вчера, 20:02

Террористы атаковали три крупных европейских города – Ниццу, Брюссель и Берлин

В 2016 году Европу потрясли три ужасных теракта. Фото: AFP
В 2016 году Европу потрясли три ужасных теракта. Фото: AFP

Недавний теракт в Берлине стал уже третьим самым громким нападением террористов в 2016 году в Европе. Еще две атаки были совершены в Ницце (Франция) и Брюсселе (Бельгия).

В результате этих трех терактов погибли более 130 человек, еще около 700 ранены. Ответственность за все нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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