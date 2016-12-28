Самые кровавые теракты в Европе в 2016 году (видео)
Террористы атаковали три крупных европейских города – Ниццу, Брюссель и Берлин
Недавний теракт в Берлине стал уже третьим самым громким нападением террористов в 2016 году в Европе. Еще две атаки были совершены в Ницце (Франция) и Брюсселе (Бельгия).
В результате этих трех терактов погибли более 130 человек, еще около 700 ранены. Ответственность за все нападения взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
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