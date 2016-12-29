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Самюэль Это'О: "Сделайте чемпионат мира для 48 команд ради нас, бедняков Африки" http://www.segodnya.ua/img/article/7840/34_main.1482941629.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/34_tn.1482941629.jpg Мир Сейчас в ЧМ принимают участие 32 сборные со всего мира

Самюэль Это'О: "Сделайте чемпионат мира для 48 команд ради нас, бедняков Африки"

Вчера, 18:13

Сейчас в ЧМ принимают участие 32 сборные со всего мира

Самуэль Это&#039;О. Фото AFP
Самуэль Это'О. Фото AFP

Бывший нападающий "Барселоны" и "Интера" Самюэль Это’О выступил со словами поддержки в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино и его инициативы расширить число участников ЧМ до 48 команд.

"Мистер Инфантино, сделайте это ради нас, бедняков Африки, тех, кто порой не имеет возможность попасть на чемпионат мира. Сделайте. Мы вас поддержим.

Я лично вас поддерживаю и вся Африка тоже, потому что вы можете предоставить возможность сыграть на чемпионате мира", – сказал Это’О.
футбол, чемпионат мира, Самуэль Это'О, Джанни Инфантино

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