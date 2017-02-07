Самый большой парусник в мире построили для российского олигарха (видео)

Стоит игрушка около 400 млн евро, но Мельниченко может себе позволить такие расходы

Суперяхта для миллиардера. Самый большой парусник в мире 143 метров в длину, 25 в ширину построили для российского олигарха Андрея Мельниченко в Германии.

Стоит игрушка около 400 млн евро. Но Мельниченко может себе позволить такие расходы, потому что его состояние оценивается в более 10 млрд. долларов. Он – акционер Сибирской энергетической компании.