Самый большой парусник в мире построили для российского олигарха (видео)

Сегодня, 12:57

Стоит игрушка около 400 млн евро, но Мельниченко может себе позволить такие расходы


Суперяхта для миллиардера. Самый большой парусник в мире 143 метров в длину, 25 в ширину построили для российского олигарха Андрея Мельниченко в Германии.

Стоит игрушка около 400 млн евро. Но Мельниченко может себе позволить такие расходы, потому что его состояние оценивается в более 10 млрд. долларов. Он – акционер Сибирской энергетической компании.
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"Сегодня"

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