Самый нелюбимый клуб в Германии обзаведется собственным стадионом

Руководство "РБ Лейпцига" подписало договор о намерениях с владельцем "Ред Булл Арены" Микаэлем Кльмелем.

Немецкий клуб, арендующий арену с 2010 года, заплатит 70 миллионов евро и станет владельцем спортивного объекта. В 2018 году "РБ Лейпциг" намерен заручиться поддержкой властей города и провести реконструкцию стадиона с увеличением вместимости с 42 500 до 57 000 зрителей.

"Центральный стадион Лейпцига" был построен в 1956 году и изначально вмещал 100 тысяч болельщиков. В 1998 году он был перестроен, а в 2006 году принимал матчи чемпионата мира.

Напомним, после 16-ти туров "Лейпциг", впервые в истории вышедший в элитный дивизион, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, лишь в последнем туре уступив "Баварии" звание зимнего чемпиона.

Из-за своего стремительного взлета "Лейпциг" невзлюбили болельщики по всей Германии, называя успех клуба искусственным. Во время матчей команды с трибуны летят отрубленные головы быков, намекая на причину "успеха" спонсора команды производителя энергетических напитков "Ред Булл".