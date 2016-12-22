Самый титулованный клуб Румынии больше не может использовать свое название

Клуб может лишиться всех трофеев, завоеванных командой до 1998 года

Апелляционный суд Румынии вынес решение о запрете "Стяуа" использовать свое название без согласия армии.

Спортивный клуб армии подавал несколько исков против владельца "Стяуа" Джиджи Бекали, требуя среди прочего возместить ущерб в размере 37 миллионов евро, причиненный незаконным использованием товарного знака "Стяуа" в период с 2004 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что самый титулованный клуб страны (выигрывали в том числе Кубок чемпионов и Суперкубок Европы в 1986 году) может лишиться всех трофеев, завоеванных командой до 1998 года.

В декабре 2014 года года верховный суд Румынии оставил в силе решение Министерства внутренних дел страны о запрете "Стяуа" на использование клубных цветов, названия и прочей символики команды.

На протяжении пятидесяти лет "Стяуа" являлся армейским клубом. В 1998 году клуб стал частным, но власти страны позволили команде сохранить свое наименование и символику.

В 2004 году Бекали, позднее получивший тюремный срок за злоупотребление политической властью, приобрел клуб, после чего армия подала в суд на "Стяуа" в связи с нарушением правил использования торговой марки.