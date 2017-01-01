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Самый высокооплачиваемый футболист может покинуть Китай, если ему будет "некомфортно" http://www.segodnya.ua/img/article/7850/62_main.1483271219.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/62_tn.1483271219.jpg Мир Карлос Тевес оставил для себя лазейку в контракте с "Шанхай Шэньхуа"

Самый высокооплачиваемый футболист может покинуть Китай, если ему будет "некомфортно"

Вчера, 13:46

Карлос Тевес оставил для себя лазейку в контракте с "Шанхай Шэньхуа"

Карлос Тевес. Фото AFP
Карлос Тевес. Фото AFP

Агент нападающего Карлоса Тевеса отметил, что аргентинец может вернуться в "Бока Хуниорс" в ноябре 2017 года.

Тевес перебрался в "Шанхай Шэньхуа", став самым высокооплачиваемым игроком в мире.

- В договоре есть пункт о том, что Тевес может вернуться в ноябре в "Бока Хуниорс", если будет некомфортно себя чувствовать в Китае, – цитирует Le Figaro представителя форварда. – Он может либо завершить карьеру, либо вернуться в "Бока Хуниорс".

Переход в другой клуб будет только на рыночных условиях – если "Шанхай Шэньхуа" продаст его.

"Бока Хуниорс" – особенный клуб. Я не исключаю его возвращения, но только в случае необходимости.
футбол, чемпионат Аргентины, Бока Хуниорс, Карлос Тевес, Шанхай Шэньхуа, чемпионат Китая

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Источник:

СЭ в Украине

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