Санкции против РФ не повлияют на политику в отношении Украины – эксперт

Европейские и американские санкции влияют лишь на экономику страны, но не на самого президента РФ Владимира Путина, которого продолжает поддерживать российский народ, от чего он не меняет политику в отношении других стран, в том числе Украины. Об этом в Facebook написал экономический эксперт Андрей Головачев.

По его словам, Россия уже привыкла к конфронтации с Западом и американцами, поэтому санкции не повлияют на позицию Кремля к миру, и в частности к Украине.

"Санкции могут нанести и нанесли экономический ущерб России, но они неспособны повлиять на политику России в отношении Украины и в отношении Запада. Скорее наоборот – позиция России оказалась крайне жесткой и почти бескомпромиссной. Как метко в свое время заметил Киссинджер: "Санкции – это не политика, это, скорее, банкротство предыдущей политики". Он абсолютно прав: санкции ни на миллиметр не изменили позицию России ни в одном вопросе. Россия десятки раз входила в сильнейшую конфронтацию с Европой и США. Это для нее нормальное состояние", – написал Головачев.

Он отмечает, что санкции не повлияют на популярность путина в России.

"Скорее наоборот – санкции лишь повысили авторитет Путина и его рейтинг сейчас зашкаливает за 80%. Таков менталитет русского человека, которому всегда нужен образ врага, великая идея и, как следствие, великий лидер (царь). Санкциями Путина, конечно не убрать. Но значительно интереснее другой момент. Политологи давно заметили, что в мире режим личной власти длится где-то 16 лет, после чего он начинает трансформироваться. Путин как раз и находится у власти эти 16 лет", – написал эксперт.

Как сообщалось, на днях Министерство финансов США приняло решение о введении санкций в отношении еще пяти российских граждан. Фигурантам "списка Магнитского" запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются.

Напомним, в конце 2016 года президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва расценивает новые санкции США, ка провокацию, и не будет вводить ответные меры по высылке американских дипломатов из России.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп одобряюще воспринял такое решение. Он назвал "отличным ходом" решение главы российского государства не высылать американских дипломатов в ответ на санкции и выдворение 35 российских дипломатов.