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Санкции США против Путина были бы чрезвычайной мерой – Белый дом http://www.segodnya.ua/img/article/7854/91_main.1483524158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/91_tn.1483524158.jpg Мир США вводят санкции против лидеров стран только при "определенных обстоятельствах"

Санкции США против Путина были бы чрезвычайной мерой – Белый дом

Сегодня, 12:01

США вводят санкции против лидеров стран только при "определенных обстоятельствах"

Фото: AFP
Фото: AFP

В Белом доме заявляют, что если бы США ввели санкции лично против президента России Владимира Путина, это было бы чем-то чрезвычайным.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции представитель Белого дома Джош Эрнест.

По его словам США вводят санкции против лидеров стран только при "определенных обстоятельствах". Эрнест подчеркнул, что Путин не был упомянут среди лиц, связанных с предполагаемыми хакерскими атаками, из-за которых США ввели новые санкции против РФ накануне нового года.

При этом представитель Белого дома, отметил, что считает ситуацию с предполагаемым вмешательством России в выборы в США "определенными обстоятельствами", однако недостаточными для введения санкций против Путина.

Напомним, в Белом доме считают, что российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США, в том числе получив доступ к информации о новоизбранном президенте Дональде Трампе. В ответ на это США выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и закрывают две дипломатические миссии России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые, по мнению американских властей, использовались в разведывательных целях. Также в санкционных списках Минфина США оказались сотрудники ГРУ и ФСБ РФ. Под санкции попали даже загородные резиденции при посольстве РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке.
россия, США, Путин, Обама, трамп, санкции

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Источник:

РБК-Украина

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