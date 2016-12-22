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Сауль Альварес стал официальным претендентом на пояс Билли Джо Сондерса http://www.segodnya.ua/img/article/7822/30_main.1482436401.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/30_tn.1482436401.jpg Мир Мексиканец владеет титулом на одну весовую категорию ниже

Сауль Альварес стал официальным претендентом на пояс Билли Джо Сондерса

Вчера, 21:53

Мексиканец владеет титулом на одну весовую категорию ниже

Сауль Альварес. Фото AFP
Сауль Альварес. Фото AFP

Руководство Всемирной боксерской организации (WBO) сделало мексиканца Сауля Альвареса обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе.

Напомним, что данным поясом владеет британец Билли Джо Сондерс. Получение статуса обязательного претендента возможно для Альвареса, поскольку он является чемпионом WBO на категорию ниже – в первом среднем весе.

Представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.
бокс, Сауль Альварес, Билли Джо Сондерс

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Источник:

Sportbox

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