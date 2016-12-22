Сауль Альварес стал официальным претендентом на пояс Билли Джо Сондерса
Мексиканец владеет титулом на одну весовую категорию ниже
Руководство Всемирной боксерской организации (WBO) сделало мексиканца Сауля Альвареса обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе.
Напомним, что данным поясом владеет британец Билли Джо Сондерс. Получение статуса обязательного претендента возможно для Альвареса, поскольку он является чемпионом WBO на категорию ниже – в первом среднем весе.
Представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.
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