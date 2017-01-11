Сайт королевской семьи Британии опубликовал новость о смерти 90-летней Елизаветы II (фото)

Сообщение почти сразу было удалено и очень озадачило британцев: либо в монаршей семье не готовы официально подтвердить кончину королевы, либо сайт был взломан

На официальном сайте королевской семьи Британии появилась информация о смерти 90-летней королевы Елизаветы II.

Новость была опубликована поздно вечером 10 января, но была почти сразу удалена. Пользователи соцсетей успели сделать скриншот сообщения, и информация распространялась по интернету.

В материале говорилось, что королева умерла во сне утром 9 января в своей резиденции в Сандрингемском дворце. Отмечается, что сообщение якобы написал сам сын королевы принц Чарльз.

Британцы озадачены такой новостью и не знают, что думать: либо представители монаршей особы не готовы официально подтвердить кончину королевы в виду каких-то причин, либо сайт был взломан.

Кроме того, ранее британские СМИ сообщали о плохом самочувствии королевы. Сообщалось, что у нее был сильный грудной кашель.

Королева Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года, она является самым долго правящим монархом за всю историю Великобритании.