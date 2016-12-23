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СБ ООН впервые принял резолюцию о незаконности израильских поселений http://www.segodnya.ua/img/article/7826/28_main.1482529315.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/28_tn.1482529315.jpg Мир США воздержались  

СБ ООН впервые принял резолюцию о незаконности израильских поселений

Вчера, 23:45

США воздержались  

Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений в Палестине, фото islam.ru
Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить строительство поселений в Палестине, фото islam.ru

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. Об этом сообщает Reuters, передает телеканал "112 Украина".

США воздержались от голосования. Резолюция была принята с 14 голосами. 

Голосование Совета Безопасности ООН по данному проекту резолюции изначально было назначено на 22 декабря. Однако в четверг утром делегация Египта, которая накануне внесла документ в СБ, отложила голосование.

Проект резолюции требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Напомним, Израиль считает весь Иерусалим своей столицей. В то же время палестинцы рассматривают Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства. 
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