СБ ООН впервые принял резолюцию о незаконности израильских поселений

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой потребовал от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории. Об этом сообщает Reuters, передает телеканал "112 Украина".

США воздержались от голосования. Резолюция была принята с 14 голосами.

Голосование Совета Безопасности ООН по данному проекту резолюции изначально было назначено на 22 декабря. Однако в четверг утром делегация Египта, которая накануне внесла документ в СБ, отложила голосование.

Проект резолюции требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Напомним, Израиль считает весь Иерусалим своей столицей. В то же время палестинцы рассматривают Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.