Сближение США и РФ не должно происходить за счет Украины – МИД Германии

Министр иностранных дел Германии сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа на данный момент ищет свою стратегию в отношении России

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что сближение между США и РФ не может состояться за счет Европы или Украины. Об этом он заявил по итогам визита в США, передает Tagesschau.de.

По словам политика, улучшение отношений между двумя мировыми державами было бы хорошо для развития ситуации в Сирии и Украине.

Однако, по его словам, сближение между США и Россией не должно произойти за счет Европы или Украины.

Министр иностранных дел Германии сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа на данный момент ищет свою стратегию в отношении России.

В то же время Габриэль рекомендует не сидеть, как "кролик перед змеей" и наблюдать за США.

"Но если мы будем все вместе, то мы станем фигурой, которая может действовать", – сказал он.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд призвал западных партнеров согласовывать политику в отношении России.

"Европа ведет диалог с Россией. Франция ведет диалог с Россией. Соединенные Штаты при новой администрации снова будут вести диалог с Россией. Но и в этом мы должны согласовывать наши действия. Прежде всего, в Европейском союзе, а затем между Европейским союзом и его партнерами, в частности, с Соединенными Штатами", – сказал Олланд.