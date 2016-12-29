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Сборная Аргентины признана разочарованием года, Роналду – лучший футболист http://www.segodnya.ua/img/article/7841/56_main.1482994750.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/56_tn.1482994750.jpg Мир Победа "Лестера" в чемпионате Англии стала главным сюрпризом 2016 года

Сборная Аргентины признана разочарованием года, Роналду – лучший футболист

Сегодня, 10:20

Победа "Лестера" в чемпионате Англии стала главным сюрпризом 2016 года

Фото AFP
Фото AFP

Портал ESPN FC подвел итоги ежегодного читательского голосования.

Лучшим игроком 2016 года был назван нападающий "Реала" Криштиану Роналду (67% голосов), лучшей командой – чемпион АПЛ сезона-2015/16 "Лестер" (57%), а лучшим тренером – Клаудио Раньери (60%).

Моментом года признано единение футбольного мира вокруг авиакатастрофы, в которой погибли игроки бразильского "Шапекоэнсе" (46%), разочарованием года – третье подряд поражение сборной Аргентины в финале крупного турнира (52%).

Сюрпризом года названо победа "Лестера" в АПЛ (82%), прорывом года – нападающий "МЮ" Маркус Рэшфорд (37%), "камбэком" года – полузащитник "Лестера" Рияд Марез (31%).

Лучший голом года по версии читателей сайта признан мяч, забитый на Евро-2016 в ворота сборной Польши полузащитником сборной Швейцарии Джерданом Шакири (26%).
футбол, Криштиану Роналду, сборная Аргентины, Джердан Шачири, Лестер, Шапекоэнсе

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