Сборная Канады по хоккею выиграла Кубок Шпенглера
В финале "Кленовые листья" обыграли "Лугано"
Победителем Кубка Шпенглера по хоккею стала сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе.
В финале канадцы обыграли швейцарский "Лугано" со счетом – 5:2.
Для Канады этот трофей стал 14-м в истории. Больше только у "Давоса" – 15 побед.
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