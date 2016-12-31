Сборная Канады по хоккею выиграла Кубок Шпенглера

Победителем Кубка Шпенглера по хоккею стала сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе.

В финале канадцы обыграли швейцарский "Лугано" со счетом – 5:2.

Для Канады этот трофей стал 14-м в истории. Больше только у "Давоса" – 15 побед.