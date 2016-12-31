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Сборная Канады по хоккею выиграла Кубок Шпенглера http://www.segodnya.ua/img/article/7849/82_main.1483200253.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/82_tn.1483200253.jpg Мир В финале "Кленовые листья" обыграли "Лугано"

Сборная Канады по хоккею выиграла Кубок Шпенглера

Сегодня, 18:01

В финале "Кленовые листья" обыграли "Лугано"

Канада с трофеем. Фото Twitter
Канада с трофеем. Фото Twitter

Победителем Кубка Шпенглера по хоккею стала сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе.

В финале канадцы обыграли швейцарский "Лугано" со счетом – 5:2.

Для Канады этот трофей стал 14-м в истории. Больше только у "Давоса" – 15 побед.
хоккей, Кубок Шпенглера

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Источник:

Championat.ru

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