Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Швецию в товарищеском матче

Футболисты сборной Кот-д'Ивуара переиграли команду Швеции в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку африканских наций-2017.

Встреча, прошедшая в Абу-Даби в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу ивуарийцев. У победителей отличились Серж Нгессан (45-я минута) и Жованни Сьо (50), а Вильфрид Канон срезал мяч в свои ворота на 39-й минуте.

Следующий контрольный матч ивуарийская команда проведет 11 января против сборной Уганды.