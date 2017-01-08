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Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Швецию в товарищеском матче http://www.segodnya.ua/img/article/7864/2_main.1483894654.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/2_tn.1483894654.jpg Мир Ивуарийцы готовятся к Кубку африканских наций

Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Швецию в товарищеском матче

Сегодня, 18:53

Ивуарийцы готовятся к Кубку африканских наций

Кот-д&#039;Ивуар обыграл европейцев. Фото AFP
Кот-д'Ивуар обыграл европейцев. Фото AFP

Футболисты сборной Кот-д'Ивуара переиграли команду Швеции в товарищеском матче в рамках подготовки к Кубку африканских наций-2017.

Встреча, прошедшая в Абу-Даби в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 в пользу ивуарийцев. У победителей отличились Серж Нгессан (45-я минута) и Жованни Сьо (50), а Вильфрид Канон срезал мяч в свои ворота на 39-й минуте.

Следующий контрольный матч ивуарийская команда проведет 11 января против сборной Уганды.
футбол, товарищеский матч, сборная Швеции, сборная Кот-д'Ивуара

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Источник:

Р-спорт

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