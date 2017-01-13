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Сборная Словении обыграла Финляндию в товарищеском матче http://www.segodnya.ua/img/article/7881/54_main.1484338059.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/54_tn.1484338059.jpg Мир Команды провели спарринг в Эмиратах

Сборная Словении обыграла Финляндию в товарищеском матче

Сегодня, 22:07

Команды провели спарринг в Эмиратах

Товарищеский поединок в ОАЭ. Фото Twitter
Товарищеский поединок в ОАЭ. Фото Twitter

Футболисты национальной команды Финляндии проиграли второй сборной Словении в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в ОАЭ, завершилась со счетом 2:0 в пользу словенцев. Голы в составе победителей забили Рок Кронаветер (12-я минута) и Габер Добровольц (48).

Напомним, что сборная Финляндии играет в одной группе с Украиной в отборочном цикле ЧМ-2018.
футбол, товарищеский матч, сборная Финляндии, сборная Словении

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Источник:

Р-спорт

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