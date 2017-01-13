Сборная Словении обыграла Финляндию в товарищеском матче
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Футболисты национальной команды Финляндии проиграли второй сборной Словении в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в ОАЭ, завершилась со счетом 2:0 в пользу словенцев. Голы в составе победителей забили Рок Кронаветер (12-я минута) и Габер Добровольц (48).
Напомним, что сборная Финляндии играет в одной группе с Украиной в отборочном цикле ЧМ-2018.
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