Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Сборная Уганды обыграла Словакию в товарищеском матче http://www.segodnya.ua/img/article/7864/23_main.1483905132.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/23_tn.1483905132.jpg Мир Африканская команда готовится к старту в Кубке наций

Сборная Уганды обыграла Словакию в товарищеском матче

Сегодня, 21:47

Африканская команда готовится к старту в Кубке наций

Стадион на котором состоялся поединок. Фото Twitter
Стадион на котором состоялся поединок. Фото Twitter

В Абу-Даби прошел товарищеский поединок между сборными Уганды и Словакии. Поединок завершился победой африканской команды – 3:1.

Напомним, что сборная Уганды проводит спарринги накануне старта в Кубке африканских наций, который начнется 14 января.
футбол, товарищеский матч, сборная Словакии, сборная Уганды

Вы сейчас просматриваете новость "Сборная Уганды обыграла Словакию в товарищеском матче". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.