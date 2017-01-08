Сборная Уганды обыграла Словакию в товарищеском матче
Африканская команда готовится к старту в Кубке наций
В Абу-Даби прошел товарищеский поединок между сборными Уганды и Словакии. Поединок завершился победой африканской команды – 3:1.
Напомним, что сборная Уганды проводит спарринги накануне старта в Кубке африканских наций, который начнется 14 января.
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