Сборная Уганды обыграла Словакию в товарищеском матче

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Африканская команда готовится к старту в Кубке наций

В Абу-Даби прошел товарищеский поединок между сборными Уганды и Словакии. Поединок завершился победой африканской команды – 3:1.

Напомним, что сборная Уганды проводит спарринги накануне старта в Кубке африканских наций, который начнется 14 января.