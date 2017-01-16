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Сборная Ямайки по бобслею собирает деньги для поездки на Олимпиаду-2018 http://www.segodnya.ua/img/article/7887/83_main.1484585496.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/83_tn.1484585496.jpg Мир Спортсменам нужно 60 тысяч долларов для подготовки к Играм в Пхенчхане

Сборная Ямайки по бобслею собирает деньги для поездки на Олимпиаду-2018

Сегодня, 18:51

Спортсменам нужно 60 тысяч долларов для подготовки к Играм в Пхенчхане

Ямайцы собираются на зимнюю Олимпиаду
Ямайцы собираются на зимнюю Олимпиаду

Сборная Ямайки по бобслею начала в интернете сбор средств на оплату услуг нового тренера, который подготовит команду для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

На интернет-ресурсе для краудфандинга размещено объявление, целью которого является сбор 60 тысяч долларов на оплату услуг специалиста.

"Олимпийские игры всего через год, и нам нужно тренироваться. Поддержите нас в попытке собрать средства, чтобы нанять себе тренера", – говорится в сообщении.

Колоритные ямайские бобслеисты, пробившиеся на Олимпиаду в Сочи после 12-летнего перерыва, проживают и тренируются в США. Из-за отсутствия государственного финансирования спортсмены не могут выезжать на этапы Кубка мира. В Сочи их провожали, что называется, всем миром.

Команда дебютировала на Олимпиаде в 1988 году в Калгари, где вылетела с трассы и заняла последнее место, став музой режиссера американской комедии "Крутые виражи".

История возникновения данного вида спорта на острове заслуживает внимания. Американцам Джорджу Фитчу и Уильяму Махоуни понравились местные гонки на миникарах. Они решили перенести способности островитян на фактически такой же болид, но уже на льду.

Уговорить залезть в четверку им удалось лейтенанта местной армии, капитана авиации, резервиста войск и железнодорожного техника. Именно они в итоге и отправились в Калгари.

Наивысшего успеха ямайцы достигли в Лиллехаммере-94. Там они заняли 14-е место, опередив американцев, россиян и итальянцев.
Олимпиада-2018, бобслей, сборная Ямайки

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Источник:

NEWSru.com

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