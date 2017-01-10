Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Счет жертв бывшего российского милиционера-маньяка может вырасти до 69 http://www.segodnya.ua/img/article/7868/83_main.1484050580.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/83_tn.1484050580.jpg Мир "Ангарский маньяк" признался в совершении еще почти 50 преступлений

Счет жертв бывшего российского милиционера-маньяка может вырасти до 69

Сегодня, 14:16

"Ангарский маньяк" признался в совершении еще почти 50 преступлений

Попков на следственном эксперименте показывает место, куда увозил жертв. Фото: СУ СК РФ по СФО
Попков на следственном эксперименте показывает место, куда увозил жертв. Фото: СУ СК РФ по СФО

Иркутский областной суд продлил срок ареста жителю города Ангарск, бывшему милиционеру Михаилу Попкову, который в 2015 году был осужден пожизненно за убийство 22 женщин и признался в новых преступлениях.

"Суд по ходатайству следствия продлил на четыре месяца срок содержания под стражей Попкову. Решение было принято 27 декабря", – сообщили в пресс-службе облсуда.

В пресс-службе Следственного управления Следкома РФ уточнили, что в настоящее время Попкову предъявлено обвинение в 47 убийствах.

"Данная информация была сообщена следователем по особо важным делам Евгением Карчевским (ведет дело Попкова – Ред.) в зале суда, когда решался вопрос о продлении ареста", – сказал сотрудник пресс-службы.

Сообщается, что так называемый ангарский маньяк признался в 47 новых убийствах. По всем преступлениям он написал явки с повинной, и чтобы доказать эти факты, сотрудникам следствия пришлось вскрывать могилы, эксгумировать трупы, назначать судебно-медицинские, криминалистические и другие экспертизы.

Местные СМИ отмечают, что Попкову предъявлено обвинение только в убийствах женщин, а не в изнасилованиях и других преступлениях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в январе 2015 года Иркутский облсуд признал 50-летнего Попкова виновным в убийстве 22 женщин и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

В 1994-2000 годах в вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины 17-38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживали на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области – в лесу, на кладбищах, у обочин дорог.

Вблизи нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля "Нива", в связи с чем на причастность к совершению преступлений были проверены все хозяева машин этой марки. Так удалось выйти на Попкова, до 1998 года работавшего оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

Сотрудники полиции задержали Попкова 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.

Находясь в СИЗО, когда дело об убийстве 22 женщин уже рассматривалось в суде, Попков написал еще более 20 явок с повинной. Он также сообщил своим сокамерникам, что у него жертв почти столько же, как у Чикатило.

Бывший милиционер называл себя "чистильщиком", и утверждал, что убивал только "женщин, ведущих разгульный образ жизни". Это не соответствует действительности, так как он заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. При этом минимум три преступления он совершил, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль.
суд, маньяк, убийство, срок, милиционер, женщины, счет, обвинение, тела, образ жизни, предъявлено обвинение, новости России

Вы сейчас просматриваете новость "Счет жертв бывшего российского милиционера-маньяка может вырасти до 69". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Науменко

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Алексей Улюкаев. Фото: ТАСС

Показания на российского министра Улюкаева дали его подчиненные

Сегодня, 13:24

При этом, по словам следователя, российский экс-министр все еще может влиять на свидетелей и уничтожать доказательства

Мир

Полиция РФ. Фото: ohrana.ru

Житель Перми убил продавщицу за отказ продавать ночью алкоголь

Вчера, 15:11

Преступник был задержан на месте очевидцами преступления и передан прибывшим по вызову сотрудникам полиции

Мир

Над Россией взорвался метеорит. Фото: кадр из видео

Над Россией взорвался метеорит

Вчера, 13:15

Редкое явление случайно зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля

Мир

Порт Усть-Луга. Фото: sdelanounas.ru

В Финском заливе пропало российское судно

5 Января, 15:54

На борту находилось три человека, в РФ уже возбудили уголовное дело

Мир

Изгнанные из США российские дипломаты прилетели в Москву. Фото: ТАСС

Изгнанные из США российские дипломаты прилетели в Москву

2 Января, 08:57

Чтобы утешить госслужащих, Путин пригласил их детей на новогоднюю елку в Кремле

Мир

В российском Мурманске произошел "блэкаут". Фото: flashnord.com

Крупный город России на Новый год остался без света

31 Декабря 2016, 20:27

"Блэкаут" стал уже третьим за этот осенее-зимний период

Мир

Расул Мирзаев. Фото: ТАСС

В России подстрелили бойца ММА, который ранее убил подростка

31 Декабря 2016, 15:09

Спортсмену несколько раз выстрелили в лицо, а также избили его битой

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин одобрил санкции против КНДР

30 Декабря 2016, 16:20

Пхеньян теперь не сможет получить из России ничего для своей ядерной программы

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин подписал нашумевший "закон садистов"

29 Декабря 2016, 18:44

Вместе с тем из окончательной редакции документа убрали норму о применении силы за любое нарушение режима содержания

Мир

Иван Романов. Фото: ptzgovorit.ru

Российского экс-депутата посадили на 20 лет за педофилию

29 Декабря 2016, 15:58

Бывшего парламентария уличили в совершении пяти преступлений

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.