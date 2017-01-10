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Сегодня ФИФА примет историческое решение о новом формате чемпионата мира http://www.segodnya.ua/img/article/7867/0_main.1484028788.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/0_tn.1484028788.jpg Мир Плюс 16 команд, $1 миллиард дохода и на 20% больше шансов для Украины

Сегодня ФИФА примет историческое решение о новом формате чемпионата мира

Сегодня, 08:55

Плюс 16 команд, $1 миллиард дохода и на 20% больше шансов для Украины

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото AFP
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото AFP

Сегодня в Цюрихе пройдет заседание Совета ФИФА, на котором, как ожидается, будет утверждена резолюция о расширении числа участников финальной части ЧМ с 32 до 48 команд. На выборы Джанни Инфантино шел с идей расширить до 40, а став президентом, пошел еще дальше. Формат, который должен вступить в силу с мундиаля-2026, такой: 48 участников разделены на 16 групп по три команды, по две лучших выходят в плей-офф, который стартует со стадии 1/16 финала. При этом сроки проведения турнира не изменятся – один месяц. Но изменится количество матчей – с 64 до 80. И, как ожидает ФИФА, на 20% вырастет доход – до $6,5 млрд. Плюс $1 млрд в доходе или $640 млн в чистой прибыли! Доход от ЧМ-2014 составил "всего" около $4 млрд, а от ЧМ-2018 ФИФА прогнозирует $5,5 млрд.

Шансы Украины просочиться на ЧМ возрастут на 20%: предполагается, что квоту Европы (УЕФА) увеличат на три места – до 16. Больше всего от расширения выиграют Африка и Азия. Им сулят вдвое больше, чем сейчас – 9,5 и 8,5 (половинка – это межконтинетальный плей-офф). Южная и Северная Америка – по 6,5, Океания – 1 место. Но это проект, утверждать формат будут в марте.
чемпионат мира, ФИФА

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Автор:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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