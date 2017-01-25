Сегодня Трамп начнет выполнение еще одного своего скандального обещания – NYT

Сегодня, 10:30

Как отмечается, Трамп подпишет документ о начале строительства стены с Мексикой в ходе своего визита в Министерство внутренней безопасности США

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Новый президент США Дональд Трамп в среду намерен подписать приказ о начале строительства стены на мексиканской границе, что станет первым из намеченных на эту неделю его шагов по укреплению национальной безопасности. Как сообщает the New York Times, Трамп подпишет соответствующий документ в ходе своего визита в Министерство внутренней безопасности США 25 января.

Сам Трамп в своем Twitter накануне написал, что завтра планируется большой день для национальной безопасности. "Завтра планируется большой день для национальной безопасности. Среди многих прочих вещей, мы построим стену!", – сообщил он.

В это же время в Вашингтон прибывает глава МИД Мексики Луис Видегарай, который должен обеспечить подготовку визита в США президента Мексики Энрике Пенья Ньето. Ньето станет одним из первых мировых лидеров, который встретится с Трампом в конце января.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обязался построить на южной границе Соединенных Штатов стену, чтобы сдержать нелегальных иммигрантов, пообещав взять средства на ее строительство у Мексики. Однако в начале января 2016 года CNN сообщило, что переходная команда Трампа хочет получить деньги на стену через Конгресс, а не от Мексики. На это Трамп заявил, что все равно заставит Мексику заплатить, но позже. При этом официальный Мехико категорически отказывается рассматривать вопрос финансирования строительства стены на границе с США.
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ZN.ua

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