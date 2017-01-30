Секретарь Геббельса умерла в возрасте 106 лет (видео)
Помзель стала личным секретарем Геббельса в 1942-м и занимала должность до 1945-го
В Мюнхене в возрасте 106 лет скончалась Брунгильда Помзель, экс-секретарь нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса, одна из немногих, кто знал лидеров НСДАП и свидетельствовал о трагической эпохе.
За несколько лет до смерти она дала множество интервью, рассказав о 40-х годах в Германии.
Личным секретарем Геббельса женщина стала в 1942-м и занимала должность до 1945-го, пока пропагандист и его жена не отравили шестерых детей и не покончили жизнь самоубийством.
"Я никогда не прощу Геббельсу то, что он сделал с миром, и то, что он убил своих невинных детей", — говорила Помзель.
После войны она сдалась советским солдатам и провела пять лет в лагерях. Затем работала в телекомпании.
"Мы ничего не знали (о зверствах нацистов. — Авт.)", — повторяла Помзель в интервью.
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