Секретарь Геббельса умерла в возрасте 106 лет (видео)

Помзель стала личным секретарем Геббельса в 1942-м и занимала должность до 1945-го

В Мюнхене в возрасте 106 лет скончалась Брунгильда Помзель, экс-секретарь нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса, одна из немногих, кто знал лидеров НСДАП и свидетельствовал о трагической эпохе.

За несколько лет до смерти она дала множество интервью, рассказав о 40-х годах в Германии.

Личным секретарем Геббельса женщина стала в 1942-м и занимала должность до 1945-го, пока пропагандист и его жена не отравили шестерых детей и не покончили жизнь самоубийством.

"Я никогда не прощу Геббельсу то, что он сделал с миром, и то, что он убил своих невинных детей", — говорила Помзель.

После войны она сдалась советским солдатам и провела пять лет в лагерях. Затем работала в телекомпании.

"Мы ничего не знали (о зверствах нацистов. — Авт.)", — повторяла Помзель в интервью.