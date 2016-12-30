Семья Шумахера потратила больше 16 миллионов евро на лечение легенды Формулы-1

Накануне, 29 декабря, исполнилось три года с момента трагического инцидента с Михаэлем Шумахером на горнолыжном курорте Мерибель.

Никакой новой информации о состоянии семикратного чемпиона мира Формулы 1 не поступило. Но, как сообщает Daily Star, за три прошедших года семья легендарного гонщика потратила уже больше 16 миллионов евро на лечение.

Такие цифры объясняются зарплатой команды врачей, которая в домашних условиях ухаживает за Шумахером, и высокими расходами на содержание специального оборудования.