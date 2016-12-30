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Семья Шумахера потратила больше 16 миллионов евро на лечение легенды Формулы-1 http://www.segodnya.ua/img/article/7846/28_main.1483090012.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/28_tn.1483090012.jpg Мир Команда врачей ухаживает за гонщиком в домашних условиях

Семья Шумахера потратила больше 16 миллионов евро на лечение легенды Формулы-1

Сегодня, 11:26

Команда врачей ухаживает за гонщиком в домашних условиях

Михаэль Шумахер. Фото Wikipedia
Михаэль Шумахер. Фото Wikipedia

Накануне, 29 декабря, исполнилось три года с момента трагического инцидента с Михаэлем Шумахером на горнолыжном курорте Мерибель.

Никакой новой информации о состоянии семикратного чемпиона мира Формулы 1 не поступило. Но, как сообщает Daily Star, за три прошедших года семья легендарного гонщика потратила уже больше 16 миллионов евро на лечение.

Такие цифры объясняются зарплатой команды врачей, которая в домашних условиях ухаживает за Шумахером, и высокими расходами на содержание специального оборудования.
Формула-1, Михаэль Шумахер

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Источник:

autosport.com.ru

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