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Семья украинца, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро от Германии http://www.segodnya.ua/img/article/7826/16_main.1482525505.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/16_tn.1482525505.jpg Мир У погибшего украинца осталась дочь

Семья украинца, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро от Германии

Вчера, 22:38

У погибшего украинца осталась дочь

Семья украинца, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро от Германии, фото AFP
Семья украинца, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро от Германии, фото AFP

Семья украинца, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро компенсации от правительства Германии. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает телеканал "112 Украина".

"Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тыс. евро – об этом сообщаем его дочери", – написал Мельник.

Погибший последние 15 лет проживал в ФРГ, был специалистом в области IT-технологий и находился на консульском учете в дипломатических представительствах Украины, об этом сообщили DW в посольстве Украины в Германии.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик с польскими номерными знаками въехал на территорию рождественской ярмарки, проходившей в центре города. Жертвами наезда грузовика в толпу стали 12 человек, еще 48 пострадавших доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

23 декабря в Милане застрелили основного подозреваемого в теракте - гражданина Туниса Аниса Амри. Он был остановлен полицией для проверки документов и открыл стрельбу, ранив полицейского. Затем его самого убили. Эту информацию уже подтвердили в МВД Италии. 
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Источник:

Интерфакс-Украина

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