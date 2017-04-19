Сенат Нидерландов определился с датой рассмотрения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Сегодня, 10:03

Сенат уже принял решение, что не будет откладывать голосование по завершении ратификации до момента формирования нового правительства

Нидерланды еще не приняли окончательного решения по ассоциации с Украиной. Фото: telegraf.com.ua
Нидерланды еще не приняли окончательного решения по ассоциации с Украиной. Фото: telegraf.com.ua

В Сенате Нидерландов предлагают провести дебаты по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 23 мая. Соответствующее предложение сделали сенатские комитеты по вопросам иностранных дел, обороны и развития и европейских отношений, говорится в сообщении на сайте Сената Нидерландов.

"Комитет решил предложить министру иностранных дел... принять участие в пленарных дебатах, которые могут быть проведены 23 мая", – говорится в сообщении.

Указывается, что если данная дата не подойдет министру, дебаты будут перенесены на 6 июня.

Стоит отметить, что глава МИД Нидерландов Берт Кундерс неоднократно заявлял о приверженности украинскому соглашению.

На прошлой неделе Сенат Нидерландов принял решение, что не будет откладывать голосование по завершении ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до момента формирования нового правительства.

Напомним, Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в феврале.
Нидерланды, Украина, евросоюз, соглашение об ассоциации

Вы сейчас просматриваете новость "Сенат Нидерландов определился с датой рассмотрения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Нидерландами под угрозой. Фото: ruspravda.info

Нидерланды могут "выбросить в мусорник" ассоциацию Украины с ЕС – СМИ

13 Марта, 08:30

Негативный для Киева сценарий может быть разыгран в случае победы ультраправых на выборах в голландский парламент

Политика

Всеволод Ченцов. Фото: informer.od.ua

Киев стал заложником внутренних проблем ЕС – МИД Украины

2 Марта, 15:59

По словам Ченцова, необходима смена модели отношений и отход от этого немного патерналистского формата

Политика

У Порошенко надеются на ратификацию Сенатом Нидерландов ассоциации Украины с ЕС в апреле

У Порошенко надеются на ратификацию Сенатом Нидерландов ассоциации Украины с ЕСв апреле

24 Февраля, 20:24

По словам Елисеева, принятие большинства голосов создает возможности для того, чтобы надеяться на положительное голосование в Сенате

Политика

Нидерланды поддержали Украину. Фото: inari.ru

Сенат Нидерландов в апреле ратифицирует Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - СМИ

24 Февраля, 15:27

После голосования ратификационные грамоты должен подписать король и их передадут в Брюссель

Политика

Рада поприветствовала решение нижней палаты парламента Нидерландов. Фото: архив

Рада отреагировала на голосование в Нидерландах по "украинской" ассоциации

24 Февраля, 10:38

Парубий выразил уверенность, что голландский сенат поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации

Политика

Еврокомиссар Хан приветствует положительное голосование в Нидерландах, фото Телеграф

Еврокомиссар Хан приветствует положительное голосование в Нидерландах

24 Февраля, 03:16

По его словам, это шаг в правильном направлении

Политика

Петр Порошенко, фото uapress.info

Порошенко приветствует решение Нижней палаты парламента Нидерландов

23 Февраля, 21:19

Президент поблагодарил Рютте и парламентское большинство за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта

Политика

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

23 Февраля, 20:57

Голосование состоялось в упрощенной форме

Мир

Нидерланды - единственная страна-член Евросоюза, которая не ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Фото: inari.ru

Ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС: поддержит ли Украину парламент Нидерландов

23 Февраля, 12:14

Нидерланды – единственная страна-член Евросоюза, которая пока не ратифицировала документ

Политика

Парламент Нидерландов, фото РБК

Парламент Нидерландов имеет необходимое большинство, чтобы поддержать ратификацию ассоциации Украина-ЕС - СМИ

21 Февраля, 22:47

Из сделанных заявлений уже очевидно, что проект закона будет поддержан большинством парламента, который насчитывает 150 депутатов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования