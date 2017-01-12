Сенат США начал подготовку к отмене одного из главных детищ Обамы

На днях документ об отмене Obamacare будет рассмотрен в Палате представителей, Трамп призывает республиканское большинство в Конгрессе сделать это как можно скорее

Сенат США принял резолюцию о подготовке к 27 января законопроекта об отказе от реформы медицинского страхования, закон о которой подписал покидающий свой пост президент Барак Обама, сообщает "Радио свобода".

На днях документ будет рассмотрен в Палате представителей.

Конгрессмены-республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп считают отмену и последующую замену Obamacare ("Обамакэр") главным приоритетом внутренней политики. Трамп призывает республиканское большинство в Конгрессе сделать это как можно скорее.

Однако в последние дни многие республиканцы стали выражать обеспокоенность, поскольку в партии пока нет единого мнения по поводу нового проекта медицинского страхования.

Ранее избранный вице-президент США Майк Пенс заявлял, что первым шагом Дональда Трампа на посту президента США станет отмена обязательного медицинского страхования, получившего по имени уходящего главы государства Барака Обамы название Obamacare.

Отмена Obamacare была одним из главных обещаний, данных Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании. Он называл эту реформу катастрофой и обещал провести собственные преобразования, которые устранят недочеты проекта его предшественника. Однако после победы 8 ноября он не исключил того, что ряд положений Obamacare будет сохранен.

Проект Obamacare (официально Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц обеспечить себя медицинским обслуживанием. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.