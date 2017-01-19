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Сенат США одобрил назначение Маттиса главой Пентагона http://www.segodnya.ua/img/article/7896/63_main.1484811001.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/63_tn.1484811001.jpg Мир Решение сенаторов за кандидата Трампа на пост министра обороны США было практически единогласным 

Сенат США одобрил назначение Маттиса главой Пентагона

Сегодня, 09:30

Решение сенаторов за кандидата Трампа на пост министра обороны США было практически единогласным 

Джеймс Маттис. Фото: fpri.org
Джеймс Маттис. Фото: fpri.org

В Сенате одобрили выдвижение Джеймса Маттиса на пост министра обороны США, проголосовав практически единогласно, сообщает The Washington Times.

Сообщается, что за одобрение кандидатуры, предложенной новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, проголосовали 26 членов Комитета Сената по делам вооруженных сил, против был один сенатор.

Отметим, министром обороны США не может быть человек, который в течение последних семи лет была на военной службе. В то же время 66-летний Джеймс Маттис в отставке лишь с 2013 года. До сих пор Конгресс только один раз сделал исключение, позволив в 1950 году назначить генерала Джорджа Маршала министром обороны. Однако 14 января конгрессмены сделали исключение и для Маттиса.

Что касается самого Маттиса, то он 40 лет прослужил в морской пехоте. Его считают одним из самых влиятельных лидеров поколения в оборонной сфере. За последние 20 лет он участвовал в крупнейших военных операциях США по всему миру, включая войны в Афганистане и Ираке, где командовал группами морских пехотинцев. После увольнения из вооруженных сил он работал консультантом и приглашенным сотрудником исследовательского Центра Гувера в Стэнфорде.

Маттис ранее называл агрессию России против Украины в Крыму и на Донбассе "значительно острее, значительно серьезнее", чем считают в Вашингтоне и ЕС. Он также указывал, что целью действий российского президента Владимира Путина является раскол НАТО.
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