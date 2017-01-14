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Сенат США проголосовал за начало отмены Obamacare http://www.segodnya.ua/img/article/7881/74_main.1484357169.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/74_tn.1484357169.jpg Мир Для полной отмены Obamacare законопроект должен пройти еще 8 инстанций, включая финальное подтверждение Трампа

Сенат США проголосовал за начало отмены Obamacare

Сегодня, 03:26

Для полной отмены Obamacare законопроект должен пройти еще 8 инстанций, включая финальное подтверждение Трампа

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Палата представителей конгресса США проголосовала за начало отмены введенной президентом Бараком Обамы реформы здравоохранения. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на агентство Reuters.

За начало процедуры проголосовали 227 членов Палаты представителей, против – 198.

Как отмечает издание Republic со ссылкой на Business Insider, для полной отмены Obamacare законопроект должен пройти еще 8 инстанций, включая финальное подтверждение избранного президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что нет сомнений в том, что Трамп подпишет документ. Еще 13 января, реагируя на принятие законопроекта нижней палатой Конгресса, он написал в Twitter, что "дорогостоящая" реформа "скоро станет историей".

Ранее он называл отмену реформы здравоохранения Барака Обамы своим первым шагом на посту главы государства.

Напомним, ранее первый шаг для отмены реформы здравоохранения, известной как Obamacare сделал Сенат США. Сенаторы проголосовали за принятие резолюции по бюджету, которая запустит процесс отмены закона Affordable Care Act, который дал начало реформе.
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