Сенат США разрешил Маттису выдвигаться на пост главы Пентагона вопреки закону

Комитет по вооруженным силам Сената США провел специальное голосование о разрешении Джеймсу Маттису выдвигать свою кандидатуру на пост министра обороны, сообщает "Гордон" со ссылкой на Reuters.

Действующие законодательные нормы запрещают занимать эту должность менее чем через семь лет после отставки с действительной военной службы. Маттис уволился в 2013 году.



За разрешение обойти норму проголосовали 24 из 27 членов комитета.



В последний раз подобное разрешение было дано генералу Джорджу Маршаллу в 1950 году.



6 декабря избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру 66-летнего отставного генерала Маттиса на пост главы Пентагона.



Сегодня Маттис принял участие в сенатских слушаниях. Его кандидатуру должны одобрить обе палаты американского Конгресса.



