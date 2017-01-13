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Сенат США разрешил Маттису выдвигаться на пост главы Пентагона вопреки закону http://www.segodnya.ua/img/article/7878/44_main.1484269095.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/44_tn.1484269095.jpg Мир За разрешение обойти норму проголосовали 24 из 27 членов комитета

Сенат США разрешил Маттису выдвигаться на пост главы Пентагона вопреки закону

Сегодня, 05:52

За разрешение обойти норму проголосовали 24 из 27 членов комитета

Джеймс Маттис. Фото: AFP
Джеймс Маттис. Фото: AFP

Комитет по вооруженным силам Сената США провел специальное голосование о разрешении Джеймсу Маттису выдвигать свою кандидатуру на пост министра обороны, сообщает "Гордон" со ссылкой на Reuters.

Действующие законодательные нормы запрещают занимать эту должность менее чем через семь лет после отставки с действительной военной службы. Маттис уволился в 2013 году.

За разрешение обойти норму проголосовали 24 из 27 членов комитета.

В последний раз подобное разрешение было дано генералу Джорджу Маршаллу в 1950 году.

6 декабря избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру 66-летнего отставного генерала Маттиса на пост главы Пентагона.

Сегодня Маттис принял участие в сенатских слушаниях. Его кандидатуру должны одобрить обе палаты американского Конгресса.


 
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