Сенат США утвердил Майкла Помпео на посту директора ЦРУ
Кандидатуру Помпео на пост главы ЦРУ в ноябре предложил президент США Дональд Трамп
Сенат США утвердил Майка Помпео в должности директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает англоязычный сайт RT. За него проголосовала большая часть сенаторов.
Кандидатуру Помпео на пост главы ЦРУ в ноябре предложил президент США Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что сенат одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря.
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