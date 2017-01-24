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Сенат США утвердил Майкла Помпео на посту директора ЦРУ http://www.segodnya.ua/img/article/7911/2_main.1485218784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/2_tn.1485218784.jpg Мир Кандидатуру Помпео на пост главы ЦРУ в ноябре предложил президент США Дональд Трамп

Сенат США утвердил Майкла Помпео на посту директора ЦРУ

Сегодня, 02:46

Кандидатуру Помпео на пост главы ЦРУ в ноябре предложил президент США Дональд Трамп

Майк Помпео. Фото: twitter.com/RT_America
Майк Помпео. Фото: twitter.com/RT_America

Сенат США утвердил Майка Помпео в должности директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщает англоязычный сайт RT. За него проголосовала большая часть сенаторов.

Кандидатуру Помпео на пост главы ЦРУ в ноябре предложил президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что сенат одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря.
США, ЦРУ, дональд трамп, Сенат США, Майкл Помпео

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