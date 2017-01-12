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Сенатор Маккейн резко "прошелся" по Путину

Сегодня, 11:36

Республиканец призвал возродить принципы Рейгана, так как уверен, что в Кремле понимают только силу

Джон Маккейн. Фото: AFP
Джон Маккейн. Фото: AFP

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн не верит в очередное "перезагрузки" отношений Вашингтона и Кремля после инаугурации избранного президентом США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, передает УНН.

"Я видел трех президентов – Буша, Клинтона и Обаму, – которые верили в то, что они могут построить новые отношения с Владимиром Путиным", – заявил Маккейн.

Однако, по словам республиканца, единственной возможной стратегией в отношениях с Путиным является "возвращение к принципам Рональда Рейгана – достижение мира через силу".

"Единственное, что в состоянии понять Владимир Путин, – это сила. Что цена агрессии может оказаться выше, чем та, которую он готов заплатить", – подчеркнул сенатор, назвав Путина "убийцей", "бандитом" и "продуктом КГБ".

Комментируя пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, Маккейн заявил, что он доволен тем фактом, что Трамп признал ответственность России за хакерские атаки во время избирательной кампании.

"Нет никаких сомнений" в участии России в кибератаки, отметил сенатор.

В то же время он признал необходимость переговоров с Путиным, но "только с позиции силы".

Маккейн отметил, что пока "не знает", в состоянии Трамп вести с Путиным именно такой диалог.

Напомним, 29 декабря США расширили санкции против России в ответ на хакерские атаки, проведенные в середине июня: по версии Белого дома российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США, в том числе получив доступ к информации о новоизбранном президенте Дональде Трампе. США объявили персонами нон-грата 35 дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, они уже покинули страну.

Также обнародованные Минфином США санкции касаются шести человек и пяти ведомств, в том числе и ФСБ России.

Кроме того, предлагаемые группой американских сенаторов новые санкции в отношении РФ касаются не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и Украине.
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