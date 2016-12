Сенатор США о новых санкциях: Русские – не наши друзья

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл назвал новые санкции против России хорошим первым шагом. Об этом говорится в его заявлении в Twitter.

По его мнению, США должны гарантировать, что на любые атаки будет дан соответствующий ответ.

"Санкции против российских разведывательных служб — это хороший первый шаг, хотя и запоздалый. По мере того как следующий конгресс будет изучать действия РФ против (компьютерных) сетей, связанных с выборами в США, мы должны гарантировать, что на любые атаки против США будет дан превосходящий ответ", — говорится в заявлении республиканца.

Он сожалеет, что нынешняя администрация Белого дома ничего не сделала для защиты выборов в США.

"Русские – не наши друзья. Ясно, что администрация Обамы так и не смогла их отговорить от попыток взломать наши системы кибербезопасности или от преследования наших дипломатов в Москве", — отмечает сенатор.

