Сенатор США о новых санкциях: Русские – не наши друзья

Политик уверен, что на любые компьютерные атаки будут дан адекватный ответ, поэтому он поддерживает действия Обамы

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл назвал новые санкции против России хорошим первым шагом. Об этом говорится в его заявлении в Twitter.

По его мнению, США должны гарантировать, что на любые атаки будет дан соответствующий ответ.

"Санкции против российских разведывательных служб — это хороший первый шаг, хотя и запоздалый. По мере того как следующий конгресс будет изучать действия РФ против (компьютерных) сетей, связанных с выборами в США, мы должны гарантировать, что на любые атаки против США будет дан превосходящий ответ", — говорится в заявлении республиканца.

Он сожалеет, что нынешняя администрация Белого дома ничего не сделала для защиты выборов в США.

"Русские – не наши друзья. Ясно, что администрация Обамы так и не смогла их отговорить от попыток взломать наши системы кибербезопасности или от преследования наших дипломатов в Москве", — отмечает сенатор.

#Russia is not our friend & clearly #Obama has not yet dissuaded them from attempting to breach our cybersecurity systems pic.twitter.com/BythgBSbAt — Leader McConnell (@SenateMajLdr) 29 декабря 2016 г.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".

В свою очередь в Кремле выразили сожаление в связи с действиями США и заявили, что Москва даст адекватный ответ на новые санкции, введенные против России.