Сенаторы Маккейн и Грэм потребовали еще более жестких санкций против РФ
Сенаторы пообещали сделать все возможное для их введения в Конгрессе
Американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили, что постараются сделать все возможное в Конгрессе США, чтобы наложить еще более жесткие санкции в отношении РФ.
Об этом сообщило агентство Associated Press.
По мнению сенаторов, объявленные главой США Бараком Обамой санкции недостаточно жесткие и Россия должна заплатить более высокую цену за вмешательство в президентские выборы.
Напомним, США выдворяют 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак.
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