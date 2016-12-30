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Сенаторы Маккейн и Грэм потребовали еще более жестких санкций против РФ

Сегодня, 01:47

Сенаторы пообещали сделать все возможное для их введения в Конгрессе

Сенаторы Маккейн и Грэм потребовали еще более жестких санкций против РФ, фото AFP
Сенаторы Маккейн и Грэм потребовали еще более жестких санкций против РФ, фото AFP

Американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм заявили, что постараются сделать все возможное в Конгрессе США, чтобы наложить еще более жесткие санкции в отношении РФ.

Об этом сообщило агентство  Associated Press.

По мнению сенаторов, объявленные главой США Бараком Обамой санкции недостаточно жесткие и Россия должна заплатить более высокую цену за вмешательство в президентские выборы.

Напомним, США выдворяют 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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