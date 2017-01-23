Сенаторы намерены заблокировать Трампу возможность снять санкции с России

Группа американских сенаторов, состоящая как из представителей Демократической партии, так и из республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России. Об этом в интервью ABC News сообщил лидер демократов в сенате Чак Шумер, передает телеканал "112 Украина".

По его словам, законодатели опасаются, что администрация Трампа может отменить санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений со стороны России.

"Если мы отменим санкции, то мы скажем России: "Давайте, продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи. Это пошлет такой же сигнал Китаю и Ирану. Это будет ужасно", – сказал Шумер.

По его словам, документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ранее оба они критиковали риторику Трампа в отношении России. Как ожидается, законопроект будет внесен в конгресс уже на следующей неделе.

Шумер также раскритиковал речь Трампа на церемонии инаугурации и отметил, что президент использовал "популистскую риторику, чтобы скрыть правую повестку дня" своей администрации.

Напомним, избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией.

Ранее, The Sunday Times, со ссылкой на информированные источники сообщила, что Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в столице Исландии – Рейкьявике. По информации издания, главной темой встречи должно было стать вопрос сокращения ядерного вооружения.

Позже, агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника сообщило, что команда Трампа опровергла встречу с Путиным. Информацию о возможной встрече в столице Исландии – Рекьявике один из собеседников агентство назвал "выдумкой". Другой также сказал, что изложенные в ней факты не соответствуют действительности.

14 января Трамп заявил в интервью американскому изданию Wall Street Journal, что сохранит санкции в отношении России, введенные за ее действия на Украине, "по крайней мере на какое-то время".

В интервью The Times, которое вышло 15 января, Трамп заявил, что намерен добиться от России сокращения ядерного арсенала в обмен на снятие западных санкций.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал россиян "расстаться с иллюзиями" по поводу отмены санкций.