Сенаторы проголосовали за назначение Келли министром внутренней безопасности США

"За" проголосовали 88 сенаторов, "против" — 11 законодателей, один человек воздержался

Сенат Конгресса США утвердил отставного генерала Джона Келли на посту главы Министерста внутренней безопасности. Об этом сообщает Reuters.

"За" проголосовали 88 сенаторов, "против" — 11 законодателей, один человек воздержался.

Ранее сенаторы приняли решение в отношении отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса, одобрив его назначение на должность министра обороны страны. Он стал первым членом новой администрации, кого утвердили после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Трамп принес присягу 20 января в Вашингтоне возле Капитолия. В своей инаугурационной речи он заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.

Республиканец предложил Келли возглавить министерство 12 декабря 2016 года. "Десятилетия военной службы и ярая приверженность борьбе с террором внутри страны делают его идеальным кандидатом на этот пост", — отметил Трамп. По его мнению, отставной генерал сможет организовать работу по укреплению границ и противодействию нелегальной миграции, а также наладить взаимодействие между разведывательными и правоохранительными структурами.

Келли прослужил в Военно-морских силах (ВМС) страны более 40 лет. В 2012-м он возглавил Южное командование Вооруженных сил США, а спустя четыре года ушел в отставку.