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Сенаторы-республиканцы ждут от Трампа продолжения курса санкций в отношении РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7864/3_main.1483895494.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/3_tn.1483895494.jpg Мир Маккейн отметил, что хакерские атаки со стороны РФ не ограничиваются лишь выборами, а представляют угрозу безопасности США

Сенаторы-республиканцы ждут от Трампа продолжения курса санкций в отношении РФ

Сегодня, 19:09

Маккейн отметил, что хакерские атаки со стороны РФ не ограничиваются лишь выборами, а представляют угрозу безопасности США

Джон Маккейн. Фото: wikipedia.org
Джон Маккейн. Фото: wikipedia.org

Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн призвали избранного президента США Дональда Трампа продолжить санкции в отношении РФ.

"Довольно скоро он (Трамп – авт.) станет защитником свободного мира. Все, что я прошу его, – это признать, что Россия вмешалась (в президентские выборы в США – авт.), и дать ответ. В следующий раз это может быть Иран, это может быть Китай", – сказал Грэм журналистам телекомпании Эн-Би-Си.

"Наша жизнь строится вокруг идеи, что мы свободные люди, что мы приходим на избирательные участки, и у нас политическая конкуренция без иностранного вмешательства", – пояснил Грэм.

В свою очередь, Маккейн отметил, что хакерские атаки со стороны РФ не ограничиваются лишь выборами, а представляют угрозу безопасности США: "Это касается всех сфер, в том числе военных тайн, которыми мы располагаем, как например, повредить работу наших космических спутников или возможность дестабилизации работы электростанций. Я имею в виду, что они могут представлять серьезную опасность для США".

Напомним, ранее в иностранной прессе отмечали, что стремление Маккейна и Грэма "протолкнуть" новые санкции, чтобы наказать Россию за предполагаемое вмешательство в ход выборов в США, может расколоть фракцию республиканцев в Сенате. Республиканцам придется выбирать между традиционным жестким отношением их партии к России и симпатией Трампа к Путину.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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