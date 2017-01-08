Сенаторы-республиканцы ждут от Трампа продолжения курса санкций в отношении РФ

Американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн призвали избранного президента США Дональда Трампа продолжить санкции в отношении РФ.



"Довольно скоро он (Трамп – авт.) станет защитником свободного мира. Все, что я прошу его, – это признать, что Россия вмешалась (в президентские выборы в США – авт.), и дать ответ. В следующий раз это может быть Иран, это может быть Китай", – сказал Грэм журналистам телекомпании Эн-Би-Си.



"Наша жизнь строится вокруг идеи, что мы свободные люди, что мы приходим на избирательные участки, и у нас политическая конкуренция без иностранного вмешательства", – пояснил Грэм.



В свою очередь, Маккейн отметил, что хакерские атаки со стороны РФ не ограничиваются лишь выборами, а представляют угрозу безопасности США: "Это касается всех сфер, в том числе военных тайн, которыми мы располагаем, как например, повредить работу наших космических спутников или возможность дестабилизации работы электростанций. Я имею в виду, что они могут представлять серьезную опасность для США".

Напомним, ранее в иностранной прессе отмечали, что стремление Маккейна и Грэма "протолкнуть" новые санкции, чтобы наказать Россию за предполагаемое вмешательство в ход выборов в США, может расколоть фракцию республиканцев в Сенате. Республиканцам придется выбирать между традиционным жестким отношением их партии к России и симпатией Трампа к Путину.